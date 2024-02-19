Капитальный ремонт в детском саду стартовал в подмосковном поселке Селятино

Строители начали демонтажные работы в здании детского садика № 34 в поселке Селятино в Наро-Фоминском городском округе. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Отмечается, что общая площадь здания составляет чуть более трех тысяч квадратных метров. В рамках проекта предусмотрено обновление фасада здания и входных групп, проведение кровельных, отделочных работ, замена всех инженерных сетей и оборудования. Будет проведено усиление конструктивных элементов здания.

В ведомстве подчеркнули, что в данный момент на объекте ведется демонтаж внутренних конструкций — полов, перегородок, сантехнического оборудования, инженерных сетей, дверей и окон. Реконструкция здания садика завершится в августе. И уже с 1 сентября он сможет принять детей, которые посещали дошкольное учреждение.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в этом году в Подмосковье откроют более семидесяти школ и детских садов.