Капитальный ремонт в дошкольном отделении гимназии продолжается в Королеве

В подмосковном Королеве на Садовой улице продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения «Гимназии № 11», на объекте завершаются демонтажные работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках президентской программы по капремонту детских садов, а также нацпроекта «Образование». Финансирование проекта ведется за счет средств бюджета Московской области.

«На объекте 20 рабочих, которые завершают демонтаж. В ходе капремонта подрядчик выполнит ремонт кровли, замену фасадов, окон, дверей и инженерных сетей. Внутри выполнят отделку помещений: отремонтируют полы и потолки, заменят плитку», — говорится в сообщении.

Помимо этого, рабочие заменят все внутренние перегородки, инженерные коммуникации, обновят фасад и кровлю здания, установят современную противопожарную сигнализацию. Детский сад будет подключен к системе «Безопасный регион», на его территории проведут благоустройство и озеленение. Завершение всех работ запланировано на лето 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.