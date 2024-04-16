Капитальный ремонт второй школы продолжается в Луховицах

В городском округе Луховицы на улице Островского продолжается капитальный ремонт в здании средней общеобразовательной школы № 2, работы проходят в рамках президентской программы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Строители завершили демонтажные работы и начали обновление фасада. Подрядчику также предстоит отремонтировать кровлю и входные группы, заменить двери и окна, сантехнику, инженерные сети и провести отделку помещений, поставить новую мебель и современное оборудование», — говорится в ведомстве.

Площадь учебного заведения превышает 6,3 тысячи квадратных метров. Открыть его после проведения ремонтных работ планируют в начале нового учебного года. В министерстве добавили, что к 1 сентября 2024 года в Подмосковье проведут капремонт 41 школы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.