Капитальный ремонт здания школы имени В. А. Джанибекова продолжается в Щелково

На улице Беляева городского округа Щелково продолжается капитальный ремонт здания школы No 13 имени В. А. Джанибекова. Готовность всех работ составляет почти пятьдесят пять процентов.

Отмечается, что работы выполняют 125 профильных рабочих и 1 единица техники. Начальник участка подрядной организации ООО «СК „Молния“» Алексей Ушков рассказал, что на данный момент устанавливают гипс-картонные короба в санузлах и классах, ремонтируют мягкую кровлю, выполняют монтаж фасадной плитки.

Примечательно, что все работы идут по графику. Объект будет сдан в эксплуатацию до начала учебного года. Ожидается, что все внутренние помещения школы приобретут новый облик, получат современное оснащение и мебель.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что большой образовательный комплекс откроется в Дзержинском в 2025 году.