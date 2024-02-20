Капитальный ремонт здания школы-интерната начался в Павловском Посаде

В городском округе Павловский Посад на улице Тимирязева начался капитальный ремонт здания школы-интерната для детей с ОВЗ, работы пройдут в рамках президентской программы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте 25 рабочих и одна единица техники. Ведется демонтаж внутренних конструкций и инженерных сетей. В настоящее время демонтажные работы завершены на 40%», — говорится в сообщении.

Строителям предстоит обновить фасад здания, кровлю и входные группы, заменить окна и двери, а также инженерные сети и сантехническое оборудование и не только. В школе установят новую мебель и оборудование. Завершение работ запланировано на конец лета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.