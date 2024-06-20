Капремонт дошкольного отделения первой школы в Реутове завершили наполовину
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
В городском округе Реутов продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения МБОУ СОШ № 1 на улице Строителей, стройготовность объекта достигла 50%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«В настоящее время на объекте задействовано более 80 рабочих, ведутся внутренние отделочные работы, устройство кровли, монтаж фасадного утеплителя, электромонтажные и инженерные работы», — говорится в сообщении.
Работа проходит в рамках президентской программы. Строителям предстоит провести ремонт кровли, заменить внутренние перегородки, инженерные коммуникации, обновить фасад, установить современную противопожарную сигнализацию. Завершить работы планируют до начала нового учебного года.
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