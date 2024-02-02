Капремонт Дрезненской школы начался в Орехово-Зуево

В городе Дрезна Орехово-Зуевского городского округа стартовал капитальный ремонт здания Дрезненской школы № 1, он пройдет в рамках президентской программы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте 60 строителей, выполняющих работы по демонтажу внутренних конструкций, они завершены на 20%», — говорится в сообщении.

В школе в ходе ремонта полностью обновят фасад здания, кровлю и входные группы, заменят окна и двери, инженерные сети и сантехническое оборудование, проведут ремонт в помещениях. В классах установят новую мебель и оборудование. Работы планируют завершить до начала нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.