Капремонт Голицынской школы продолжается в Одинцовском округе

В рабочем поселке Большие Вяземы Одинцовского округа продолжается капитальный ремонт здания Голицынской школы № 2, работы проходят в рамках президентской программы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте 70 рабочих и две единицы техники. Строители завершили демонтаж внутренних конструкций здания. Ведутся отделочные, кровельные работы, монтаж инженерных сетей. Подрядчик приступил к фасадным работам», — говорится в сообщении.

Рабочим предстоит обновить фасад, восстановить цоколь, заменить двери и окна, кровлю и ее ограждение, выполнить ремонт внутренних помещений, провести замену инженерно-технических коммуникаций и сантехники, а также установить новую мебель и оборудование. Завершение работ запланировано на лето 2024 года.

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