Капремонт школы имени летчика-космонавта В. В. Лебедева продолжается в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминском округе на улице Шибанкова продолжается капитальный ремонт средней общеобразовательной школы № 9 имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта В. В. Лебедева, работы проходят в рамках президентской программы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В работах задействованы более 50 рабочих и три единицы техники, они завершают демонтаж внутренних конструкций здания и приступают к общестроительным работам. Строителям предстоит провести ремонт фасада, кровли, заменить все инженерные системы, провести ремонт во внутренних помещениях и установить там новую мебель и оборудование. Завершить работы планируют к концу лета 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.