Капремонт здания центра образования проведут в Богородском округе
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В поселке Зеленый Богородского округа проведут капитальный ремонт здания «Центра образования № 29», его планируют завершить к сентябрю 2025 года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«В Богородском округе подвели итог конкурса на выполнение капитального ремонта здания «Центра образования № 29» в поселке Зеленый, д. 4. По итогам конкурсных процедур заключен контракт на проведение комплекса проектных и строительно-монтажных работ», — говорится в сообщении.
Подрядчиком выступит ООО «Т-Строй». Рабочим предстоит провести кровельные и фасадные работы, обновить входную группу, заменить окна и двери, провести внутреннюю отделку помещений, благоустройство прилегающей территории. Помимо этого, они заменят все инженерные коммуникаций и установят новую мебель и оборудование.
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