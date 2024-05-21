Кардиолог Емельянов предостерег от чрезмерного употребления кофеина из-за риска смерти

Передозировка кофеином может привести к летальному исходу: такие случи неоднократно описывались в медицинской литературе. Как отметил врач-кардиолог высшей категории НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава страны Александр Емельянов, существует безопасная доза кофеина. Объяснение специалиста приводит сайт aif.ru .

Кофеин содержится в чае, кофе и энергетиках. Последние планируют запретить продавать в России несовершеннолетним покупателям. Такой закон рассмотрит Госдума, что, как считает врач, очень правильно. Вред от кофеина бывает невероятный: одна банка энергетика ведет к истощению и дает чрезмерно много сахара, гораздо выше дневной нормы.

Емельянов подчеркнул, что более безопасно будет употреблять чай или кофе. Бодрящий напиток желательно пить в «здоровом» количестве, то есть, не более трех чашек в день. Это 400 мг кофеина в сутки, что норма для взрослого человека. Энергетики содержат 150-160 мг кофеина только в одной банке.

Кофеин в энергетиках ударяет по нервной системе, возбуждает человека, повышает пульс и сужает кровеносные сосуды. Эффект бодрости длится недолго, а вскоре все резко пропадает, вызывая усталость и снижение концентрации. Увлечение энергетиками приводит к головной боли, бессонице, нервозности, аритмии и другими неприятными реакциями. В будущем это может вызвать осложнения с сосудами и сердцем, что уже неоднократно сводило людей в могилу.

Врач рекомендует не увлекаться напитками с высоким содержанием кофеина и сахара, а ограничить их потребление. В случае с энергетиками — от них вовсе лучше отказаться.

О вреде энергетиков ранее подробнее рассказывал также врач-терапевт Мария Беляева.