Сахар и консерванты: что бывает с детьми, которые пьют много энергетиков

Сегодня стало известно, что в Госдуме планируют запретить продажу энергетиков несовершеннолетним. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

При этом, подчеркнул парламентарий, за такую меру выступили 90% опрошенных россиян, ведь проблема употребления детьми энергетиков волнует многих. И на это достаточно причин. По словам врача-терапевта Марии Беляевой, основная опасность энергетических напитков заключается в том, что они содержат большое количество кофеина.

«А кофеин повышает артериальное давление и раздражает нервную систему. При регулярном употреблении это приводит к депрессии и психическим нарушениям, особенно в случае с детьми и подростками. Также кофеин вызывает раздражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, поражает поджелудочную железу и печень», — пояснила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, добавила врач, в энергетиках содержится слишком много красителей, сахара и консервантов.

«Поэтому употребление таких напитков приводит к нарушению обмена веществ, провоцирует ожирение, сахарный диабет и другие эндокринные нарушения», — добавила собеседница.

Ранее врач предупредил о неожиданных последствиях алкоголизма.