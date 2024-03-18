Кардиолог Логунова развеяла популярные мифы о сердечно-сосудистых заболеваниях

Если верить данным ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания в большинстве случаев являются основной причиной преждевременной смерти во всем мире. Врач-кардиолог Наталья Логунова в беседе с gazetametro.ru рассказала о популярных заблуждениях про проблемы с сердцем и сосудами.

Как отметила Логунова, сердечные недуги — это целя группа заболеваний, а не одна болезнь. Чаще всего у людей встречается ишемическая болезнь, аритмия, а также артериальная гипертония. Как и с любым заболеванием, средечно-сосудистые труднее распознать на ранних стадиях. Длительное время это может протекать в скрытой форме.

Гипертония предполагает повышение давления в кровеносных сосудах, а аритмия нарушает нормальный ритм сердца.

«При ишемической болезни развивается поражение миокарда (сердечной мышцы), возникающее из-за сужения коронарных артерий, питающих его. Уменьшение просвета сосудов чаще всего происходит из-за атеросклероза – образования на их стенках атеросклеротических бляшек (холестериновых отложений). Следствием этого становится постепенное снижение притока крови к сердцу и уменьшение питания его участка вплоть до полного прекращения», — пояснила специалист.

В среднем 4,5% россиян имеют сердечную недостаточность, острую или хроническую. Серьезная форма возникает на фоне артериальной гипертонии и ишемической болезни. Логунова отметила, что среди симптомов последнего одышка, постоянная усталость, утомляемость после активности на ногах.

При лечении сердечно-сосудистых заболеваний врач назначает индивидуальное лечение, в зависимости от результатов обследования и жалоб. Чаще всего пациентам прописывают препараты для давления и снижения уровня холестерина, а также лекарства, разжижающие кровь.

Рекомендации по профилактике болезней сердца и сосудов, можно сказать, стандартные: больше времени уделять физической активности, соблюдать режим восьмичасового сна, правильно питаться и отказаться от вредных привычек, особенно курения. Никотин особенно сильно ударяет по сосудам.

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