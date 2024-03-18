Диетолог Стародубова подсказала, чем заменить запрещенные в Великий пост продукты

Врач – кардиолог и диетолог Антонина Стародубова в беседе с KP.RU рассказала об альтернативных продуктах на Великий пост. Она напомнила, что период с 18 марта по 4 мая не является соблюдением диеты и не поможет похудеть.

Пост опасно рассматривать как лечебное питание, ведь не всем можно его соблюдать. Прежде всего нельзя следовать ограничениям беременным женщинам и людям с некоторыми хроническими заболеваниями. Последним лучше проконсультироваться с врачом и уточнить все нюансы. Чаще всего свои правила поста появляются у людей с диабетом и болезнями ЖКТ. Нельзя соблюдать пост и детям до 10 лет.

Врач напомнила, что ограничения неизбежно приводят к соблазнам поесть сладкого. Это происходит из-за снижения приема белковой пищи. Это опасная ловушка, которую обязательно стоит обойти во время поста.

«Стараемся не жарить (риск желудочно-кишечных заболеваний и прочих напастей), а варим и готовим на пару, тушим. Свежие овощи хороши и сырыми. Запеканки и запеченные овощи – тоже хорошо. Иногда допустим гриль», –

Врач также рассказала, какие продукты можно употреблять на пост и чем заменить запрещенные.

Так, «Гадов морских» лучше брать в замороженном виде или свежем виде, однако консервы покупать не стоит. В них более 5 гр. соли в сутки, а в пост больше этого количества нельзя. Моллюски, креветки и прочие подобные продукты могут заменить рыбу и мясо.

Разнообразить питание можно орехами (30 – 40 гр. в день), растительными маслами, продуктами из тофу, фруктами с минимальным добавлением меда, ягодами, гречкой и геркулесом, отрубями, бобовыми, овощами и грибами. Главное в пост не есть мясо, молочные продукты, снизить потребление сладкого и чрезмерно соленого.

Ранее сообщалось, что россиян предупредили о страшных последствиях Великого поста.