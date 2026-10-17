Косметолог объяснила, почему на спине появляются высыпания

Высыпания на спине — частая проблема, которая доставляет немало неудобств. Косметолог Ксения Эллинская в интервью «Газете.Ru» рассказала , почему кожа спины предрасположена к воспалениям и как с ними справиться.

Кожа спины имеет больше сальных желез, более толстый роговой слой и высокую плотность волосяных фолликулов. Из-за этого поры легко закупориваются, размножаются бактерии. Воспаления на спине глубже, поэтому прыщи заживают дольше и могут оставлять постакне и гиперпигментацию, отметила эксперт.

Есть несколько видов высыпаний. Акне отличается наличием комедонов и чаще появляется в Т-зоне спины. Бактериальный фолликулит проявляется мелкими красными пустулами вокруг волос, часто после бритья или эпиляции.

Грибковый фолликулит — это мелкие однотипные прыщики без комедонов, которые усиливаются в жару и не реагируют на стандартные средства от акне.

«Среди частых провокаторов — влажная одежда после тренировки: пот и синтетика создают идеальную среду для бактерий. Рюкзаки и лямки бюстгальтера вызывают микротравмы и закупорку пор, средства для волос и массажа — масла, силиконы, бальзамы — стекают на спину и забивают фолликулы», — отметила Эллинская.

Важно соблюдать порядок ухода: сначала использовать шампунь и кондиционер (тщательно смыть), затем — средство для тела.

В эффективным активным веществам, по словам косметолога, относятся салициловая кислота (0,5–2%), бензоилпероксид (2,5–5%), азелаиновая кислота (10–15%), а также ретиноиды.

Иногда, добавила врач, высыпания связаны с питанием: молочные продукты, высокогликемические углеводы и протеиновые коктейли могут стимулировать системное воспаление.

Если стандартный подход не помогает, можно провести тест FOX — он измеряет уровень IgG к более чем 200 продуктам. На основе результатов врач может назначить элиминационную диету на 4-6 недель.

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