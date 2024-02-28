Оголтело обвиняющие на Западе Россию в причастности властей страны к смерти блогера Алексея Навального явно не понимают, что для Москвы такой шаг был нецелесообразен, особенно «во время проходившей в те дни Мюнхенской конференции по безопасности», считает американский обозреватель Такер Карлсон.

В беседе с блогером Лексом Фридманом журналист заявил, он уверен, что за произошедшим в колонии в ямальском поселке Харп стоят власти Украины и США. Точно также, как это было сделано с убийством российского политолога и публициста Дарьи Дугиной в Подмосковье.

«Они убили дочь [Александра] Дугина [Дарью Дугину] в Москве, так что это вполне возможно. <…> Я не думаю, что мы (американцы — прим.ред.) убиваем людей в других странах, чтобы повлиять на результаты выборов. О, подождите, нет. Мы делаем это часто и делаем это уже 80 лет, и за это стыдно», — посетовал Карлсон.

Журналист добавил, что никто, кроме следственных органов России и тех, кто заказал Навального, не знает реальную причину смерти блогера. И те некоторые политики, что «кричат» об обратном, поступают смешно и абсурдно, заключил Карлсон.

Напомним, отбывающий тюремное наказание в исправительной колонии №3 в поселке Харп в ЯНАО блогер Алексей Навальный умер 16 февраля . Предварит ельной причиной смерти назван оторвавшийся тромб.

Ранее Карлсон сообщил, что за стремлением экс-премьера Британии Бориса Джонсона переубедить Киев от подписания мирного соглашения с Россией в Стамбуле в 2022 году стоит администрация Белого дома.

* — внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов