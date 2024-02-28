За стремлением экс-премьера Британии Бориса Джонсона переубедить Киев от подписания мирного соглашения с Россией в Стамбуле в 2022 году стоит никто иной, как администрация Белого дома, считает американский обозреватель Такер Карлсон.

В интервью блогеру Лексу Фридману в его You Tube-канале журналист сообщил, ему известно, что именно администрация президента США Джо Байдена направила Джонсона на Украину, узнав, что Москва и Киев близки к договоренностям об окончании СВО.

«Администрация Байдена отправила Бориса Джонсона, чтобы остановить это и сказать Зеленскому, вы не можете прийти к какому-либо соглашению с Россией», —сказал Карлсон.

Карлсон подчеркнул, осуществив задуманное, власти США совершили самое настоящее «моральное преступление». Обозреватель заключил, такие преступные действия Белого дома привели не к победе Украины, а к тяжелым последствиям, из-за которых погибли множество украинцев.

Ранее руководитель пресс-службы госдепа Мэттью Миллера сообщил, что Соединенные штаты Америки не намерены направлять свои войска на помощь Украине.