Карлсон признался в любви к станции метро «Киевская» в Москве

Побывавший накануне в Москве и взявший интервью у президента РФ Владимира Путина американский обозреватель Такер Карлсон восхитился станцией Киевская столичной подземки. Об этом он сам сообщил в видеообращении в соцсети X.

По признанию журналиста, Киевская «выглядит лучше, чем что бы то ни было в США».

«Один из способов понять, то или иное общество – это посмотреть на его инфраструктуру… эта станция была построена Иосифом Сталиным 70 лет назад. И как же она выглядит 70 лет спустя? Мы зашли и посмотрели, и то, что мы увидели, восхитило нас… Как так получается, что у России… есть станция метро, которую люди используют каждый день для поездок на работу и домой», — говорит Карлсон на видео.

В продолжение темы обозреватель посетовал, что такой станцией, как Киевская и многих других, не может похвастаться метро в США. Карлсон подчеркнул, что в московской подземке, в отличии от американской, «чистота и порядок, нет грязи, граффити, наркоманов и бомжей».

Собственно, Карлсон не одинок в совей любви в московскому метро среди побывавших там американцев. Ранее посол Вашингтона в Москве Линн Трейси рассказала, что после своего назначения на пост главы американской дипмиссии предпочитает ездить на метро. Причем как на работу, так и просто при разъездах по городу.