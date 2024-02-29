Карусель «Сказка» в Ногинске вошла в топ-3 по посещаемости за неделю

Карусель «Сказка» в Ногинске вошла в тройку лидеров по посещаемости в Подмосковье по итогам минувшей недели, сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Аттракцион находится в Центральном городском парке. На нем с 19 по 25 февраля прокатились свыше девятисот человек.

В ведомстве напомнили, что карусель появилась в 2021 году. Одновременно на ней могут кататься сорок четыре человека. Дизайн аттракциона разработал художник Денис Симачев.

Карусель оснащена авторской стереоаудиосистемой и иллюминацией, напомнил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области планируют внедрить единый стандарт домов культуры.