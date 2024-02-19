Каширское шоссе расширят в Ленинском округе

В Ленинском округе началось обустройство нового съезда на Каширское шоссе. Об этом сообщает пресс-служба главы муниципалитета Станислава Каторова.

«Сейчас на участке 0 км — 4,4 км Каширского шоссе в утренние и вечерние часы в сторону Москвы собирается несколько потоков автомобилей, что приводит к образованию пробок и ДТП. Совместно с правительством Московской области приступили к реконструкции данного участка. На сегодняшний день строители работают над обустройством съезда на Каширское шоссе, который станет частью транспортной развязки на Володарском шоссе», — уточнил Каторов.

По его словам, рабочие в настоящий момент выполняют переустройство водопровода, устройство свайных фундаментов под опоры путепровода через Каширское шоссе. Помимо этого, они также строят разворотную эстакаду на участке 0 км — 4,4 км между автодорогой «А-105» и Каширским шоссе. После этого начнется возведение путепровода между Каширском шоссе и а/д «А-105», а также расширение дорог до шести-восьми полос движения.

Каторов отметил, что все это позволит увеличить пропускную способность на 30% и сократить время движения до 20 минут. Развязку и разворотную эстакаду планируют ввести в эксплуатацию до конца этого года. Отметим, что работы проходят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.