Замглавы департамента Минобрнауки РФ Журавлев арестован за получение взятки

Его срок содержания под стражей продлен до 4 ноября 2024 года. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на материалы дела.

Заместителю директора департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Министерства науки и высшего образования РФ выдвинули обвинение в поучении взятки. Басманный суд продлил срок содержания Журавлева Дмитрия Владимировича под стражей до 4 ноября.

Также по делу проходит Алексей Евдокименко, исполнительный директор ООО «КМ-ФИНАНС», который, по версии следствия, дал эту взятку. Оба фигуранта дела уже признали свою вину. Расследование ведет Главное следственное управление Следственного комитета РФ.

Ранее отбывающий срок за взятки экс-полковник МВД Захарченко попросил отправить его на передовую. Он отбывает наказание в исправительной колонии и уже год пытается добиться разрешения.