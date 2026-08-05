Катера против купальщиков: почему отдых на воде в Ленобласти едва не закончился трагедией

В Волховском районе Ленинградской области произошел инцидент на воде с участием несовершеннолетних. Катер допустил столкновение с надувным матрасом, на котором находились маленькие дети. По факту происшествия правоохранительные и надзорные органы проводят проверку. Об этом сообщает 78.ru .

Детали происшествия в Ново-Свирском канале

Как сообщает издание 78.ru, авария на воде зафиксирована в акватории Ново-Свирского канала на территории Волховского района. Судно врезалось в плавательный матрас, на котором отдыхали двое несовершеннолетних детей в возрасте 5 и 8 лет.

В результате водного инцидента несовершеннолетние получили легкие повреждения. Прибывшие на место медицинские работники оказали пострадавшим всю необходимую помощь. В настоящее время сотрудники транспортной прокуратуры и правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося.

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Ранее в Саратовской области управленец судна в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на 6-летнюю девочку. Ребенок получил тяжелые ранения судовым винтом и был госпитализирован в критическом состоянии. Рулевой катера объяснял произошедшее тем, что не увидел погрузившегося под воду ребенка.

Трагический случай также зафиксирован в акватории Воронежского водохранилища. 11-летний мальчик, находившийся на прогулке на сапбордах с родственником, решил поплавать. Водитель проходившего мимо катера не заметил ребенка и допустил наезд. Свидетели достали школьника из воды, однако полученные травмы оказались смертельными.