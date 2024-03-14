Кемеровчанка попала за решетку после попытки зарезать мужа

В городе Кемерово вынесли приговор женщине, которая пыталась расправиться со своим супругом. Об этом сообщает издание «Vse42.ru» .

Инцидент случился летом 2023 года Кировском районе города. Между мужчиной и женщиной произошел крупный конфликт, в ходе которого сибирячка не справилась со своими эмоциями. Она схватилась за нож и на фоне неприязненных отношений пырнула им оппонента. Она сделала несколько ударов в грудь, едва не отправив мужа в могилу. Несмотря на тяжелые травмы ему удалось выжить, так как ему оперативно помогли врачи.

При этом скорую помощь и полицию пришлось вызывать соседям, которым кемеровчанка рассказала о случившемся нападении.

Горожанку отправили на скамью подсудимых, где она ответила по статье о покушении на убийство. Женщина охотно сотрудничала со следствием, оказалась вменяемой, то есть, осознающей свои действия.

Суд признал виновной женщину, которая пыталась зарезать супруга. Ее приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что женщину из Мариуполя арестовали за шпионаж в пользу ВСУ.