Киев частично остался без электричества после атаки на энергосистему
Энергетическая инфраструктура Киева подверглась массированной атаке
Энергетическая инфраструктура Киева подверглась массированной комбинированной атаке. По сообщениям местных жителей, часть города осталась без электричества. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным издания, повторная атака началась около 05:15. Взрывы, как утверждается, произошли в районе подстанции «Киевская» в Наливайковке, киевской ТЭЦ-5 и Трипольской теплоэлектростанции. Очевидцы также сообщали о зареве со стороны локомотивного депо Дарница.
SHOT со ссылкой на предварительные данные пишет, что для атаки могли использоваться ракеты «Оникс» и «Циркон», а также беспилотники «Герань». Кроме того, сообщается об ударе по подстанции в Харьковской области.
Официального подтверждения всех перечисленных сведений и подробной информации о последствиях атаки в предоставленном сообщении нет.
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