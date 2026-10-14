Киев частично остался без электричества после атаки на энергосистему

Энергетическая инфраструктура Киева подверглась массированной комбинированной атаке. По сообщениям местных жителей, часть города осталась без электричества. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, повторная атака началась около 05:15. Взрывы, как утверждается, произошли в районе подстанции «Киевская» в Наливайковке, киевской ТЭЦ-5 и Трипольской теплоэлектростанции. Очевидцы также сообщали о зареве со стороны локомотивного депо Дарница.

SHOT со ссылкой на предварительные данные пишет, что для атаки могли использоваться ракеты «Оникс» и «Циркон», а также беспилотники «Герань». Кроме того, сообщается об ударе по подстанции в Харьковской области.

Официального подтверждения всех перечисленных сведений и подробной информации о последствиях атаки в предоставленном сообщении нет.

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