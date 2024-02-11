Останки премьер-министра Российской Империи Петра Столыпина, покоящиеся на территории Киево-Печерской лавры в Киеве, должны быть включены в обменный фонд с Россией, заявил глава подчиняющегося Минкультуры Украины государственного музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко.

По его мнению, в условиях дерусификации Украины этот момент более чем актуален.

Петр Столыпин был руководил правительством Российской Империи с 1906 по 1911 годы. Политик был застрелен фанатиком в Киевской опере.

Ранее мы писали, что на Украине в рамках борьбы с советским наследием переименовали пиво «Жигулевское».