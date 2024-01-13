Пивоваренный завод в Умани в Черкасской области переименовал пиво «Жигулевское» в «Венское» («Видэньскэ» на украинском), сообщил украинский телеканал «Громадьскэ».

Это решение принято, чтобы «избавиться от российско-советского прошлого».

Украинские маркетологи раскопали легенду, согласно которой изначально рецепт «Жигулевского» принадлежал австрийскому пивовару, поэтому название «Венское» будет более аутентичным.

В СССР «Жигулевское» было самым популярным сортом пива, его варили на 735 заводах страны.

На Украине в рамках русофобской компании сносятся памятники и переименовываются улицы. Так, на днях в подконтрольном Киеву Херсоне снесли памятник поэту Владимиру Маяковскому.