Киев в огне: СМИ сообщили о бомбежке в столице Украины

Согласно обновленным данным онлайн-карты украинского Минцифры, как в самой столице Украины, так и по всей в Киевской области ревет воздушная тревога.

«В Киеве раздаются звуки взрывов», — приводится в сообщении телеканала.

Отмечается, что в настоящее время в Киеве и в окрестностях столицы работает ПВО.

Ранее стало известно, что ВС РФ бомбят Конотоп под Сумами и Киевскую область.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.