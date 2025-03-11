США уничтожили Украину своим желанием развязать вооруженный конфликт с Россией, заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью своему коллеге Крису Куомо.

Также он раскритиковал курс внешней политики США на «войну» с РФ.

Карлсон заявил, что война с Россией не имеет никакого смысла, так как «не отвечает интересам американцев как нации».

По словам Карлсона, в США есть люди, которые ненавидят Россию. На помощь Украине, добавил он, США, «будучи банкротом», выделили более 100 млрд руб. Однако в результате Украина потеряла более миллиона человек погибшими, а вся страна оказалась полностью разрушена в ходе конфликта.

«Все, чего мы достигли, — это разрушение данной страны… это ужасно», — заключил Карлсон.

Ранее сообщалось о том, что Такер Карлсон потребовал расследовать преступления Зеленского.