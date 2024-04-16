Киевский прокурор поселился в доме за полмиллиона долларов и объяснил это «магией»

Киевский прокурор Александр Гуцуляк поселился в коттедже стоимостью 18-19 млн гривен (около $0,5 млн), который ранее арестовывало его ведомство, сообщается в расследовании проекта Bihus.

В 2021 году прокуратура арестовала недвижимость в коттеджном поселке Ходосовка под Киевом, а через год отменила свой же арест. Вскоре в дом заселился Гуцуляк, ответственный за экологическое направление прокурор области. Тогда же он приобрел новый автомобиль BMW X5. И дом, и автомобиль записаны за отца.

Журналистам Гуцуляк заявил, что его отец купил участок за 200 тысяч гривен (столько сейчас там стоит одна сотка) и сам строил дом. Однако кадры аэросъемки уличили прокурора во лжи. Дом был построен за год до того, как там поселился Гуцуляк. Прокурор назвал это обстоятельство «магией».

Отмечается, что заработка отца Гуцуляка за последние годы не хватило бы на приобретение ни недвижимости, ни автомобиля. А сам прокурор купил еще две квартиры — В Киеве и Ирпене.

Ранее сообщалось, что в Киеве по подозрению в коррупции задержали бывшего советника офиса президента Украины Артема Шило.