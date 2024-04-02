В Киеве задержали бывшего советника офиса президента Украины

Артема Шило, который ранее занимал высокие посты при президенте Зеленском, задержали по подозрению в коррупции и присвоении крупных средств. Об этом в своем телеграм-канале заявила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

По утверждению данного ведомства, задержанию подверглись сразу четыре человека. Преступная деятельность была выявлена им самим и Национальным антикоррупционным бюро Украины.

«САП и НАБУ разоблачили организованную группу во главе с бывшим советником офиса президента Украины», - записано в микроблоге.

Под задержание попали лидер преступной группы, его соорганизатор, и два соучастника. Следствие считает, что во втором полугодии 2022 года Артем Шило занимался закупкой трансформаторов после введения военного положения. Он с подельниками вдвое завысил цены на оборудование, за счет чего похитил 94,8 миллионов гривен, что соответствует 2,4 миллионам долларов.

Ранее украинский политолог Бондаренко объяснил все последние кадровые чистки, которые произвел Зеленский, интересами руководителя офиса президента Ермака. Он, по сути, становится главой правительства при полной поддержке главы Украины.