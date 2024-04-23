Киевский режим переименует более 300 населенных пунктов Украины за связи с Россией

С 2015 года Киев не прекращает вести «войну с памятниками и топонимикой», во исполнение действующего на Украине закона о декоммунизации. Предложения по смене названий городов, областей, сел могут предложить как депутаты, центральные органы власти, так руководители на местах.

Накануне в Верховной раде зарегистрировали проект закона об очередном переименовании топонимов. Как приводится в тексте документа, планируется сменить названия у более чем 300 населенных пунктов, названия которых уличены в связях с Россией или Советским Союзом.

«Предлагается переименовать семь районов, 15 городов, 54 поселка, 267 сел. Не все они носят имена исторических деятелей, в частности, заменяются названия Первомайское, Первого мая, Молодогвардейск. Другие названия, имевшие русскоязычную основу, украинизируются», — говорится в тексте документа.

Ранее мы писали, что комитет по местному самоуправлению Рады принял решение переименовать село Ватутино в Харьковской области в Залужное.