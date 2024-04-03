Комитет по местному самоуправлению Рады принял решение переименовать село Ватутино в Харьковской области в Залужное, сообщили украинский депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

Также в рамках «деколонизации» предлагается переименовать город Ватутино в Черкасской области в Багачев.

Эти населенные пункты были названы в честь генерала армии Николая Ватутина, легендарного героя Сталинграда, который погиб в 1944 году от рук украинских националистов. Ранее в черскасском Ватутино снесли памятник прославленному полководцу.

Геращенко не уточнила, имеет ли отношение новое название села к бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному.

Украинские власти ведут активную борьбу со всем, связанным с Россией, с общей с ней историей и культурой. Это выливается в снос памятников и переименование географических объектов. В порыве борьбы с советским наследием пивзавод в Умани даже переименовал пиво «Жигулевское» в «Венское».