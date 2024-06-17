Киевский симфонический оркестр всем составом не вернулся из гастролей по Германии
Фото: [kyivsymphony.com]
Киевский симфонический оркестр численностью в более чем 70 человек решил не возвращаться домой с гастрольного тура по Германии, сообщают украинские СМИ.
Подавляющее большинство членов коллектива — мужчины призывного возраста.
Власти города Монхайм-на-Рейне предоставили жилье музыкантам и членам их семей на три года.
Директор оркестра Александр Зайцев считает, что этот шаг со стороны немецких муниципальных властей поможет сохранить украинскую культуру.
Ранее сообщалось, что Черниговский музыкально-драматический театр имени Тараса Шевченко закрылся на неопределенное время из-за мобилизации большинства сотрудников-мужчин.