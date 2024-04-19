Ким Чен Ын начал регулярно ездить на лимузине Aurus от Путина

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вновь был замечен разъезжающим по Пхеньяну на подаренном президентом России Владимиром Путиным лимузине Aurus Senat.

Как сообщает Korea JoongAng Dail, накануне на корейском центральном телевидении показали сюжет, как северокорейский лидер участвовал в церемонии открытия в Пхеньяне построенных новеньких 10 тысяч квартир.

«16 апреля в КНДР торжественно завершили вторую очередь строительства в районе Хвасон. На церемонию перерезания ленточки Ким Чен Ын вышел из лимузина Aurus Senat российского производства, подаренного президентом РФ Владимиром Путиным», — приводится в материале.

Издание добавило, что Ким Чен Ын стал регулярно пользоваться подаренным ему российским коллегой лимузином. Новый автомобиль лидера КНДР назван «роскошным».

Напомним, в феврале 2024-го корейскому лидеру Ким Чен Ыну был презентован в качестве подарка от Владимира Путина лимузин Aurus Senat российского производства. В КНДР это было названо «наглядной демонстрацией дружбы» Пхеньяна и Москвы.

Ранее Ким Чен Ын выразил соболезнования из-за последствий затопления в Оренбургской области.