Ким Чен Ын выразил соболезнования из-за последствий затопления в Оренбургской области

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прислал президенту России Владимиру Путину телеграмму со словами поддержки в связи с сильнейшим наводнением в Оренбургской области. информирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как приводится в тексте послания, северокорейский руководитель выразил своему российскому коллеге соболезнования, а также пожелал российскому народу и жителям Оренбургской области поскорее справиться с природной стихией

«Товарищ Ким Чен Ын от имени правительства, народа КНДР и от себя лично выразил глубокое сочувствие президенту РФ и в его лице правительству и народу РФ, пострадавшим в связи с серьезным материальным ущербом от затопления в Оренбургской области», — приводит слова Ким Чен Ына ЦТАК.

Напомним, прорыв дамбы в Орске высвободил из берегов реку Урал. Потоки воды активно хлынули в город и другие поселения. Ситуация осложнилась в поселке Никель. При этом до ЧП власти осматривали перекрытие и не нашли ничего критичного. В области введен режим ЧС. Обстановка тревожная: некоторые жители жалуются на дороговизну питьевой воды и заканчивающиеся запасы хлеба.

Жителей призывают к самостоятельной эвакуации, на месте им также помогают спасатели. Сейчас в пунктах временного размещения около 300 человек. К работе на местах подключили психологов, Минздрав открыл горячую линию для нуждающихся.

Ранее мы писали, что под угрозой подтопления поселки Никель, Строителей, Лесоторговый и улица Борисоглебского. К вечеру воскресенья уровень реки Урал в Оренбурге увеличился и составил 864 см.