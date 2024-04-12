Кимаковский: в Часов Яре против ВС РФ воюют боевики «Азова»*
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Советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский в беседе с РИА Новости рассказал о ситуации на поле боя вокруг города Часов Яр, к которому вплотную подступили российские войска.
Со слов собеседника агентства, Армии России там противостоят нацисты из украинского полка «Азов»*. Кимаковский отметил, что буквально на днях под Часов Яром были уничтожены позиции 3-й бригады вооруженных формирований Украины, это тот самый бывший полк «Азов»*.
«И сейчас они выбиваются нами там непосредственно в Часовом Яре. Как в Мариуполе боевики сдались в плен российским ВС», – добавил он.
Ранее советник главы ДНР Кимаковский раскрыл, почему российским военным так важно взять Часов Яр.
* – запрещенная в России террористическая организация