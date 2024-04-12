Советник главы ДНР Кимаковский: взятия Часов Яра откроет дорогу к «колыбели» Русской весны Славянску

Контроль и полное освобождение Часов Яра в ДНР даст российским военным стратегическое превосходство над ВСУ при наступлении на Славянск и его агломерацию, сообщил в беседе с РИА Новости советник главы республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

В то же время, как отметил собеседник журналистов, именно в Славянске, где и зарождалась так называемая Русская весна в 2014 году, ожидается серьезное сопротивление со стороны вражеских войск.

«При освобождении Часова Яра открывается направление на Константиновку, направление на самую важную, наверное, для нас агломерацию, это — Славянск. Славянск — это наша легенда. Славянск — это наша история. Славянск — это то, с чего начиналась Русская весна», — заявил Кимаковский.

Он также проинформировал, что в настоящее время Часов Яр находится практически под тотальным огневым контролем российских воинских подразделений.

«Там даже фактически не идут артиллерийские дуэли, там подавляющее превосходство наше в артиллерии и в использовании авиации - работают наши ВКС», — заключил советник главы ДНР.

Накануне мы сообщали, что в небо были подняты сразу девять российских стратегических бомбардировщиков Ту-95. После чего на практически всей территорией Украины была объявлена воздушная тревога.