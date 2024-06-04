«Кина не будет»: на Украине во время телемарафона выключился свет

На Украине в прямом эфире телемарафона пропал свет из-за очередного отключения электричества.

«Вот в таких реалиях мы живем», — посетовала телеведущая.

«Укрэнерго» сообщил, что завтра, 5 июня, дефицит в энергосистеме прогнозируется на протяжении всех суток. Соответственно, будут плановые отключения и возможны аварийные.

Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины. Депутат Алексей Кучеренко заявил, что выбито 90% тепловых электростанций. Сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что экономия электроэнергии станет частью повседневной жизни украинцев на годы из-за значительных повреждений объектов генерации.