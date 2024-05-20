Украинский депутат Кучеренко заявил об уничтожении 90% тепловых энергомощностей страны

Своими ударами по вражеской инфраструктуре, ВС РФ выбили около 90% украинских мощностей тепловых электростанций. Президент страны Владимир Зеленский должен открыто рассказать об этом своим гражданам, считает бывший министр ЖКУ Украины и депутат Алексей Кучеренко в беседе с «Вышка», опубликованной на YouTube.

По словам депутата, украинская сторона потеряла 8000 мегаватт электроэнергии, что является очень большим объемом. Кучеренко также рассказал, общался с местными энергетиками, заявившими, что из 8000 работает лишь 800.

Он подчеркнул, что даже увеличение объемов импорта не может помочь украинском государству избежать дефицита электроэнергии. По словам депутата, это является причиной, по которой страну ожидают затяжные отключения света.

Кучеренко заявил, что Зеленский должен был давно рассказать об этом народу и предупредить о том, что данные ограничения будут длиться еще долго. По оценкам депутата, украинцам придется жить без света, как минимум, до следующей зимы.

«К сожалению, мы не сможем быстро отремонтировать тот потенциал станций, которые были выведены за последние волны ракетных атак», – заключил Кучеренко.

Ранее в «Укрэнерго» заявили о введении почасовых отключений энергии по всей стране.