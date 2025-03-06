Актер Калюжный самостоятельно сдался следователю по делу о неявке в военкомат

Киноактер Глеб Калюжный после возбуждения против него уголовного дела сам явился к следователю. Его обвиняют в уклонении от воинской службы. Об этом сообщило РИА Новости.

Ранее появлялись заявления о том, что в отношении Калюжного правоохранителями было возбуждено уголовное дело после того, как он не появился в военкомате. Вслед за этим звезда второго сезона сериала «Вампиры средней полосы» самостоятельно явился к следователю в сопровождении адвоката.

«Калюжный сейчас находится с адвокатом у следователя. Решается, идет ли он служить в армию или понесет уголовную ответственность», — указали правоохранители журналистам.

В соответствии с выдвинутым обвинением Глебу Калюжному может грозить до двух лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что в Москве было найдено тело киноактера Александра Милокостого, известного по ролям в фильмах «Всадник без головы» и «Адъютант его превосходительства». Он скончался в возрасте 68 лет в собственной квартире, где его тело пролежало не менее 10 дней. Признаков насильственной смерти не выявлено.