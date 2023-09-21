Китай и Индия вместо Армении: ждет ли ОДКБ трансформация после разгрома Карабаха

Армения не участвует напрямую в переговорах между Азербайджаном и Нагорным Карабахом. Тем не менее именно премьера страны Никола Пашиняна многие его сограждане обвиняют в том, что это он «сдал Арцах» — самоназвание Карабаха. В Ереване уже несколько дней продолжаются протесты.

Что предпримет Пашинян, чтобы усидеть в своем кресле? Может ли он, к примеру, демонстративно выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), обвинив данную структуру в отсутствии помощи, что способно поставить под вопрос и сам факт существования этого военно-политического союза?

«На мой взгляд, структура ОДКБ сохранится и будет развиваться, основным меценатом ее, я уверена, продолжит быть Россия. Но для сохранения организации с прежними функциями, я думаю, потребуется трансформация», — в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказала Марина Силкина, кандидат юридических наук, специалист в области международного права.

Эксперт предположила усиление ОДКБ новыми участниками по примеру БРИКС, куда с 1 января 2024 года войдут еще шесть полноправных стран-членов: Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ.

«Членами ОДКБ можно предложить стать Китаю, Ирану, Индии. Наверняка, тут возможно более тесное взаимодействие с ООН, о чем заявлял Сергей Лавров на встрече с главами внешнеполитических ведомств стран ОДКБ в Нью-Йорке 20 сентября», — отметила Силкина.

ОДКБ создавался государствами СНГ тридцать лет назад для стабилизации обстановки в странах-партнерах в случае ЧП. Сейчас его членами являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения и Таджикистан. Сербия и Союзное государство присутствуют в статусе наблюдателей. В данный момент председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ является Никол Пашинян.

«Конечно, отдельные участники структуры должны будут определиться в ближайшем будущем: с кем они планируют быть. Так что сейчас, можно сказать, настал момент истины», — заключила эксперт.

Ранее Пашинян заявил, что не уйдет в отставку с поста премьера ни при каких условиях.