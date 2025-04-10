Китай собрался сократить число показов фильмов производства США

Китайские власти захотели заметно снизить число показов американской кинопродукции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление, сделанное Государственным управлением по делам кинематографии КНР.

Представители ведомства заявили, что Китай является вторым в мире по величине кинорынком. В стране стараются быть открытыми внешнему миру и показывать качественные фильмы из многих стран. Тем не менее, Китай снизит число показов фильмов из Соединенных Штатов в своих кинотеатрах.

«Ошибочная практика правительства США по злоупотреблению пошлинами в отношении КНР неизбежно приведет к дальнейшему снижению благосклонности китайской аудитории к американским фильмам», — указали журналистам.

В управлении добавили, что они уважают мнение зрителей, поэтому число фильмов из США, допущенных к показу в Китае, будет снижаться умеренно и постепенно.

Ранее экономист Беляев сообщил, что, по его мнению, торговая война между США и КНР не окажет прямого влияния на Россию. Проблемы у РФ появятся только в том случае, если стороны не смогут договориться и прекратить «тарифную перепалку». В таком случае противостояние выйдет на мировой уровень и неизбежно повлияет на все государства.