Экономист Беляев назвал последствия торговой войны Китая и США для России

Штаты вводят пошлину 50% на китайские товары в дополнение к уже действующим 20% из-за поступления фентанила из Китая и 34%. В ответ Поднебесная ввела пошлину 34%. Эксперты бьют тревогу, поскольку рушатся нормы ВТО. По словам экономиста Михаила Беляева, тем не менее на отечественной экономике напрямую ситуация не скажется, поскольку введение пошлин по отношению к какой-то стране является двусторонними отношениями. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что в указанной ситуации это отношения Вашингтона и Пекина по поводу перемещения товаров через границу, то есть это напрямую связано с импортом Штатов и ограничений экспорта КНР в сторону США. Здесь России нет. Однако два указанных государства занимают в сфере внешней торговли вместе почти 25%, то есть четверть мировой торговли приходится именно на указанные две страны. Таким образом, внешняя торговля глобального характера не может не остаться в стороне от действий Вашингтона, на нее будет оказано влияние.

По мнению эксперта, в случае если стороны не смогут договориться и прекратить «тарифную перепалку», то ситуация приведет к сокращению внешней торговли и к замедлению глобальной, что может отразиться на нашей стране.

Он уточнил, что в первую очередь это касается энергосферы РФ, поскольку в случае заморозки темпов роста у государств сократится и потребность в энергоносителях. В итоге Москве придется искать дополнительные возможности, новые ниши в тех странах, где еще развивается экономика и растет потребление.

Ранее во ВТО спрогнозировали сокращение товарооборота США с Китаем на 80%.