Китай в Туле, киногород и полярный круг: эксперт по туризму Полунчуков рассказал, куда можно отправиться на выходных

В последнее время стали очень популярны краткосрочные туристические поездки на один-два дня. Об этом рассказал член центрального штаба «Народного Фронта», координатор проекта «Путешествуем по России», журналист и телеведущий Денис Полунчуков.

В основном, уточняет эксперт, россияне выбирают свой или соседние регионы. Но самая большая проблема заключается в том, что многие просто не знают, куда именно поехать.

«К примеру, на этих выходных пройдет Арктический фестиваль в Териберке. Это уникальный поселок за полярным кругом в Мурманской области. Там живописная природа тундры и единственный песчаный пляж на Северно-ледовитом океане», — пояснил собеседник корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также Полунчуков добавил, что выходные обещают быть теплыми, и в погоне за красивыми фотографиями можно отправиться в Подмосковье.

«Всего в 34 км от МКАД по Ленинградскому шоссе находится киногород Piligrim Porto. Полчаса — и вы уже гуляете по узким улочкам, делаете интригующие снимки в экстерьерах английской архитектуры и неожиданно выходите на главную рыночную площадь с городской ратушей и зловещим эшафотом», — рассказал эксперт.

А на берегу реки Истья находится первый и пока самый большой в России парк птиц «Воробьи».

«Его площадь — 12 гектаров, а в живой коллекции — две тыс. видов пернатых из разных уголков мира. Это аисты и павлины, журавли и попугаи, фазаны и пеликаны. По соседству с птицами обитают и животные, кроме этого там есть «Экзотариум», где обитают хамелеоны, питоны и пираньи. В просторных загонах неподалеку гуляют альпака, косули, лани и ламы», — поделился Полунчуков.

Если проехать чуть дальше в Тульскую область по трассе М4 «Дон», то можно оказаться в «Золотом городе».

«Это туристический комплекс, где китайский колорит смешан со среднерусским пейзажем, между березками видна пагода с позолотой, а древний ритуал китайского чаепития проводится под звучащие неподалеку русские напевы. У входа находится фонтан из пяти рыб, справа от него — храм Будды, который считается центром комплекса», — отметил собеседник.

Как мы сообщали ранее, Подмосковье стало лидером среди других регионов в рейтинге «неморских» направлений для семейных поездок.