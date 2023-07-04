Подмосковье стало лидером среди других регионов в рейтинге «неморских» направлений для семейных поездок

Подмосковье стало лидером среди регионов России в топ-7 «неморских» направлений для семейных туристов в июле, сообщает областной Минкульттуризм со ссылкой на экспертов Национального туроператора АЛЕАН и данные Ассоциации туроператоров страны.

В сообщении ведомства уточнили, что на первом месте в рейтинге оказались загородные отели в своем или соседнем регионе, а самыми популярными направлениями — Подмосковье, Владимирская, Тверская, Ярославская области, Башкирия.

Отметим, что в Московской области активно развивается семейный туризм. Ознакомиться с вариантами тематических маршрутов можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на то, что в регионе отмечается общее снижение числа жалоб.