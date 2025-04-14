Китаянка лишилась работы из-за ухода домой на минуту раньше

В Китае женщину уволили из компании, аргументировав это тем, что она не должна была уходить домой на минуту раньше положенного. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на South China Morning Post (SCMP).

По информации китайского портала, женщина работала в компании три года и на протяжении этого времени вела дела как настоящий профессионал. Однако, несмотря на ее качества и ценность как сотрудника, работодатель принял решение об увольнении. Причину назвали неожиданную: китаянка ушла на минуту раньше из офиса. По словам начальства, на видео зафиксировали как минимум шесть таких нарушений за год.

По мнению самой сотрудницы, причина надуманная и не является основанием для немедленного увольнения. Бывшая работница подала иск против фирмы. В итоге суд встал на ее сторону, постановив, что женщину не имели права увольнять одним днем. Работодателя обязали компенсировать моральный ущерб. Его сумма не уточняется.

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