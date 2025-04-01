Ошибка ценой в $3,8 млн: британка выбросила флешку мужа с криптовалютой

Мужчина приобрел биткоины в 2013 году, когда их стоимость была примерно $500 за штуку, и хранил данные для доступа на USB-накопителе. Все шло хорошо, пока цифровые активы не оказались на полигоне твердых бытовых отходов вместе со старыми документами и квитанциями.

Женщина рассказала, что муж не стал ее ругать или в чем-то винить, но его молчание было красноречивее любых слов. Супруги пытаются сохранить гармонию в отношениях, но признают, что эта утрата ощущается даже в тишине дома.

Ранее сообщалось, что США сформируют резерв биткоинов из конфискованных активов.