Ошибка ценой в $3,8 млн: британка выбросила флешку мужа с криптовалютой
Британка выбросила флешку мужа с криптой на $3,8 млн
Фото: [unsplash.com]
Жительница Великобритании по ошибке выбросила в мусор флешку мужа с криптовалютой, эквивалентной $3,8 млн, решив навести порядок и выкинуть старые вещи супруга, сообщил телеграм-канал «Двач».
Мужчина приобрел биткоины в 2013 году, когда их стоимость была примерно $500 за штуку, и хранил данные для доступа на USB-накопителе. Все шло хорошо, пока цифровые активы не оказались на полигоне твердых бытовых отходов вместе со старыми документами и квитанциями.
Женщина рассказала, что муж не стал ее ругать или в чем-то винить, но его молчание было красноречивее любых слов. Супруги пытаются сохранить гармонию в отношениях, но признают, что эта утрата ощущается даже в тишине дома.
Ранее сообщалось, что США сформируют резерв биткоинов из конфискованных активов.