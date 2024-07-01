Книга подмосковного профессора была признана лучшим учебным изданием для высшего образования

Учебник «История государственного управления в России», который написал профессор Коломенского ГСГУ Павел Галкин, был признан лучшим учебным изданием для высшего образования на конкурсе Ассоциации книгоиздателей России «Лучшие книги года». Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Примечательно, что Галкин является доктором исторических наук, а также профессором кафедры отечественной и всеобщей истории и социально-гуманитарных дисциплин факультета истории, управления и сервиса Коломенского ГСГУ.

Учебник Галкина, изданный «Инфра-М» и доступный в электронно-библиотечной системе «Знаниум», включает 320 страниц и охватывает историю государственного управления в России от зарождения государственности у восточных славян до наших дней. Особое внимание в книге уделено механизмам взаимодействия органов власти и анализу реформ и контрреформ.

Данное издание предназначено для студентов и будущих управленцев, а также для широкой аудитории, интересующейся историей власти в России.