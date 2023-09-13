«Не отрабатывает свою карму»: стало известно наказание человека, совершившего переклад

Как иногда хочется избавится от всех проблем, сбросить с себя груз тревог и радоваться жизни. Для многих эти мечты остаются только мечтами. Но что делать, если проблемы множатся и кажутся неразрешимыми? Вот тут некоторые обращаются к магии.

Казалось бы: что может быть проще, чем с помощью ритуала переложить на другого свои несчастья. Знаменитая ясновидящая Инесса Алиева рассказала, что такое переклад и почему ни в коем случае не стоит поддаваться соблазну его сделать. По ее словам, за это накажут высшие силы.

«К примеру, человек хочет избавится от проблем, болезней, ожирения, долгов. Он сбрасывает, перекладывает свои проблемы на другого. Но если он думает, что теперь будет отлично, то ошибается. Совершая магический ритуал, этот человек не отрабатывает свою карму и свой личный урок, который он должен пройти», — отметила Алиева в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Экстрасенс добавила, что очень часто злые люди переклад делают на подарки или даже украшения. Их оставляют в людном месте, чтобы наверняка кто-то забрал себе весь негатив.

«Нельзя ни в коем случае брать что-либо на улице. Кошелек, украшение, куртка, платок, что угодно. Человек радуется находке, а в этот момент он принимает на себя чужие проблемы. Кошелек оставляют на безденежье, предмет одежды — на здоровье, алкоголь — на пьянство. Негатив внедряется в человека и начинает разрушать жизнь человека», — пояснила Алиева.

Она заключила, что снять переклад можно, но специалист должен быть грамотным, чтобы смог поставить защиту-непрогляд на клиента.

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