«Когда женился, стал нервничать»: найдена причина, по которой Зеленский употребляет наркотики
Эзотерик Батыр заявила, что Зеленский употребляет наркотики, но может остановиться
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Пользователи Сети, политики и эксперты неоднократно замечали странное поведение президента РФ Владимира Зеленского. На этом фоне возникла теория о его наркотической зависимости.
Как рассказала эзотерик-нумеролог и шаман Елена Батыр, эта версия может быть реальной.
«Употребляет ли он что-то? Показано, что да. Любое партнерство повергает Владимира Зеленского в какие-то сомнения, нервы и так далее.К партнерству можно отнести и брак. Когда он женился, стал нервничать, началось употребление», — рассказала шаман в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
По словам собеседницы, с приходом Зеленского к власти негативная ситуация продолжилась.
«Когда он стал президентом, это опять партнерство, но уже со страной. И тоже начинается какое-то употребление. Но супербольным и зависимым назвать его нельзя. Показано, что он может останавливаться. То есть он понервничал, себя этим успокоил, и все. Дальше он опять приходит в себя и занимается своими делами», — уточнила Батыр.
Однако корень, начало проблемы Зеленского уходит именно в семью, продолжила собеседница.
«Показано, что его сильно нервировала жена Елена. Он вступил с ней в брак, а она очень нервная. Может быть, виду не показывает, но мы-то смотрим глубоко», — отметила эзотерик.
Ранее бывший депутат Верховной рады призвал украинцев свергнуть Зеленского.