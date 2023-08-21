«Когда женился, стал нервничать»: найдена причина, по которой Зеленский употребляет наркотики

«Когда он стал президентом, это опять партнерство, но уже со страной. И тоже начинается какое-то употребление. Но супербольным и зависимым назвать его нельзя. Показано, что он может останавливаться. То есть он понервничал, себя этим успокоил, и все. Дальше он опять приходит в себя и занимается своими делами», — уточнила Батыр.